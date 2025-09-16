¥¨¥ß¡¼¾Þ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤¬ºÇÂ¿¡ª¡¡¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬15ºÐ¤ÇºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ
¡¡ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¾Þ¤ÎºÇ¹âÊö¡¢Âè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¼ê±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤¬ºÇÂ¿13¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£Netflix¤Î¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÃËÀ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¨¥ß¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ÇÎø¿Í¤«¤é¥¥¹¡ª
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌçºîÉÊ¾Þ¤ä¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¡£Àè¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿9¤Ä¤Î¥¨¥ß¡¼¤È¹ç¤ï¤»¡¢13¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤â¼ê³Ý¤±¤¿¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âºÇÂ¿¼õ¾ÞµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿13ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î»ëÀþ¤òÄÌ¤·¡¢SNS¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤äÍ³²¤ÊÃË¤é¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥ºor¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉô½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Û¤«¡¢ºîÉÊ¾Þ¤ÈµÓËÜ¾Þ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¥¨¥ê¥ó¡¦¥É¥Ï¥Æ¥£¤Î½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¡¢¹ç·×8¤Ä¤Î¥¨¥ß¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç8ÉôÌç¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ß¥í¥Æ¥£¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ò¤È¤Ä¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°µßµÞ°åÎÅ¼¼¡Ù¤¬ºîÉÊ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢À©ºîÁí»Ø´ø¤ÈµÓËÜ¤Ë¤â·È¤ï¤ë¥Î¥¢¡¦¥ï¥¤¥ê¡¼¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¥¨¥ß¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ç¤Ê¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú¥É¥é¥ÞÉôÌç¡Û
¢£ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°µßµÞ°åÎÅ¼¼¡Ù
¢£¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥í¥¦¥ï¡¼¡Ê¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¡Ë
¢£¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¥Î¥¢¡¦¥ï¥¤¥ê¡¼¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°µßµÞ°åÎÅ¼¼¡Ù¡Ë
¢£½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥é¡¦¥Ê¥µ¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°µßµÞ°åÎÅ¼¼¡Ù¡Ë
¢£½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¥È¥é¥á¥ë¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¡Ê¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¡Ë
¡Ú¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Û
¢£ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù
¢£¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¥¸¡¼¥ó¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡Ê¡ØHacks¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë
¢£¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¡Ë
¢£½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¨¥¤¥ó¥Ó¥ó¥Ç¥ë¡Ê¡ØHacks¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë
¢£½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ò¥é¡¼¡Ê¡Ø¥µ¥à¥Ð¥Ç¥£¡¦¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡Ù¡Ë
¡Ú¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥ºor¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉô¡Û
¢£ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù
¢£¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥ºor¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ß¥ê¥ª¥Æ¥£¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¡Ë
¢£¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥ºor¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡Ê¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¡Ë
¢£¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥ºor¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¥¨¥ê¥ó¡¦¥É¥Ï¥Æ¥£¡Ê¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¡Ë
¢£¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥ºor¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¡Ë
