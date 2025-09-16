米国で最も権威のあるボクシング専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」電子版は日本時間１６日、米興行大手「トップランク」社のボブ・アラムＣＥＯ（９３）が、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝を「世界最高のファイター」と認めたと報じた。

リング誌はこの日までの最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じた最強ランキング）を発表。１位にはサウル・“カネロ”・アルバレス（メキシコ）を判定で破り、スーパーミドル級（７６・２キロ以下）の４団体統一王座を奪取したテレンス・クロフォード（米国）が１位に返り咲いた。２位は、これまで１位だったヘビー級の４団体統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、３位は、２位だった井上尚弥となった。

だが、リング誌では、来日して１４日、名古屋市のＩＧアリーナで行われた、井上尚弥と前ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）の世界戦を観戦したアラム氏のコメントを紹介。井上が「世界最強」という見出しをつけた記事を掲載した。

記事ではウシクとクロフォードを推すには正当な理由があると両雄の実績を紹介したうえで、アラム氏も両者をよく知り、そして大いに敬意を払っていると続けた。だが「最高中の最高」を語る時、その座を日本の井上尚弥に譲るつもりはないとした。

「この男こそ世界最高のファイターだ」―。アラム氏は１４日の試合後、約１万６０００人のファンを前に、井上を指さした。最強の挑戦者とうたわれたアフマダリエフに対し、あえてＫＯを狙わず、井上は自分の距離感で巧みに動き、アウトボクシングを展開、相手がラインを外れた瞬間に強烈な右を打ち込んだなどと記した。最高の席で観戦していたアラム氏は、ＰＦＰ最強のスターがほとんど汗もかかない様子に笑みを浮かべたという。井上がより多様な能力を見せつけたことで、それが新たな次元へと引き上げたと、ムハマド・アリやシュガー・レイ・レナード、オスカー・デラホーヤなど数々のスーパースターを送り出した伝説のプロモーターは確信している。

アラム氏は「井上がいかに完成されたファイターになったかを我々は目撃した。ただの強打者ではなく、優れた戦略と素晴らしいフットワークを備えている。これこそが真の歴史的偉人に共通する資質だ」と絶賛した。