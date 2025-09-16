『あんぱん』多忙な嵩のサポートをするのぶは… 第123回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第123回（17日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】“新キャラ”が追加！新たな相関図を公開
前回は、たくや（大森元貴）の提案を受けて、『怪傑アンパンマン』のミュージカル制作が動き出す。しかし、多忙な嵩（北村匠海）は打ち合わせに参加できず、代わりにアンパンマンへの思いを語るのぶ（今田美桜）。そして嵩は、忙しい中で脚本を書き始める。そんなある日、蘭子（河合優実）から電話で呼び出されたのぶと嵩が急いで八木（妻夫木聡）の会社に駆けつけると、そこで待っていたのは…。
今回は、ミュージカルの準備が始まり、多忙な嵩（北村匠海）のサポートをするのぶ（今田美桜）。メイコ（原菜乃華）や健太郎（高橋文哉）も手伝い、順調に進んでいく。ピアノを弾きながら曲にアレンジを加えるたくや（大森元貴）は嵩の歌詞を口ずさむ。３か月後。開演を間近に控えるも、チケットの売れ行きは芳しくなかった。のぶは何かを思いつき…？
