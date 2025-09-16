ËÅÄÍµÂç¡¢ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤Ë¶ì¤·¤à¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤¿Èþ¤·¤¤ÃËÌò¡¡¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¡Ê10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§24¡Á¿¼0¡§54¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÅÄÍµÂç¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡¢Æà·î¥»¥Ê¡¢¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¢»³ºê¹ÉºÚ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤òÉ½¸½¡ÄÎï¤·¤¤¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÉÔÇ¥¡¦ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÈÄíÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¡£°¦¤ÈÍßË¾¡¢¶¦°ÍÂ¸¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ø¤ÈÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£°æ·å¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÌðÖºè½º»¡Ê29¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ3Ç¯¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤â½çÄ´¤ÇÀ¸³è¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯Í¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¡£30Âå¤òÌÜÁ°¤ËÇ¥³è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀ®²Ì¤Ê¤·¡£É×¤È¤Î´Ø·¸¤ÏµÁÌ³Åª¤ÊÇ¥³è¤Î¤»¤¤¤Ç¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¡¢è½º»¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÈþ¤·¤¤ÃË¡¦¾ëÆâÎÃ¤ò±é¤¸¤ë¡£ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢è½º»¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤ÆÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¤â¤Ä¡£Íî¹ç¤Ï¡¢è½º»¤ÎÉ×¤ÇµÁÌ³Åª¤ÊÇ¥³è¤ËËþÂ¤Ç¤¤º¡¢´ûº§¼Ô¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬è½º»¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌðÖº¹âµ×¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æà·î¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÇº¤ß¡¢É×¤«¤é¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÊÆ£ÁÕ»Ò¡¢¾®µ×ÊÝ¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ëÁÕ»Ò¤ÎÈþ¤·¤¤³°¸«¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¡¦¿ÊÆ£¾Ìé¡¢»³ºê¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡¢Web¾®Àâ²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢É×¡¦ÎÃ¤Ø¤Î°¦¾ð¤òË½ÎÏ¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¾ëÆâÆä»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£ËÅÄÍµÂç¡Ê¾ëÆâÎÃÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡ÖÃÏ¹ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤ß¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¸½Âå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÌäÂê¤ò¡¢ºÙ¤«¤¤½ê¤«¤éÂç¤¤¤½ê¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾ëÆâÎÃÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»ö¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤«¤ß½ê¤Î¤Ê¤¤¡¢éçµ¤Ï°¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÎÃ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÅÙ¸«¤¿¤é¡¢Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¶¦±é¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë¾ëÆâÎÃ¤È¤¤¤¦Ìò¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¾ëÆâÎÃ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢ËÅÄ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ËÀø¤àÃÏ¹ö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¡¢ÈãÈ½¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Íî¹ç¥â¥È¥¡ÊÌðÖº¹âµ×Ìò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¼«Ê¬¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£¤³¤Î¥É¥í¥É¥íÎø°¦·à¤ò¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÌðÖº¹âµ×Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
°æ·å¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌðÖºè½º»¤ÎÉ×Ìò¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¿Í¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÃË¡£ºÊ¤Îè½º»¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£Å¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÎòÂå¤ÎDEEPºîÉÊ¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£Æà·î¥»¥Ê¡Ê¿ÊÆ£ÁÕ»ÒÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ë¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤È¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ò¤É¤¦É½¸½¤Ç¤¤ë¤«Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡½¡½¿ÊÆ£ÁÕ»ÒÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
ËÛÊü¤ÇÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆâÌÌ¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈà½÷¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤½÷À¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¥É¥í¥É¥í¤ÊÅ¸³«¤ä¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ê¿ÊÆ£¾ÌéÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¿û¸¶´ÆÆÄ¤¬´ë²è¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¶¦¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ËDEEP¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ÊÆ£¾ÌéÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
¥â¥é¥Ï¥é¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¡¢´¶¤¸¤Î°¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿À³Ê¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤éÌò¤òÂª¤¨¤ÆÂ¿ÌÌÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
»£±Æ¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤ä°¦¤ÈÍßË¾¤ÎÉÝ¤µ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥ÞDEEP¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÄ¶Ç»¸ü¤ÇÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£»³ºê¹ÉºÚ¡Ê¾ëÆâÆä»ÒÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¤¤¤¿¤º¤é¤ËDV¤Ê¤É¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌäÂê¤ò°·¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÀººº¤·¤¿¤¤¤«¤éÂæËÜ¤òÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¿¿Ùõ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¾®Àâ¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾ëÆâÆä»ÒÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
Æä»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ä´¶¾ð¤ÏËÜÅö¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¦´¶¤¬Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¸«¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÎÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
