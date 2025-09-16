本田翼、“ビリビリ”に初挑戦→千鳥・大悟の指摘に爆笑『華大さんと千鳥くん』
俳優の本田翼が、きょう16日放送のカンテレ・フジテレビ系『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜 後10：00）に出演し、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄と共に「スパイ1／7」に参加する。
【動画】かわいい…「英語伝達ゲーム」で豊かな表情を見せる本田翼
博多華丸・大吉と千鳥、かまいたちが“全力で遊んで、全力ではしゃぐ！”をテーマにさまざまな企画に挑戦するバラエティー。豪華ゲストとのスタジオゲームや大はしゃぎのロケなど、華大、千鳥、かまいたちが先輩後輩の垣根や体力の限界を超え、全力で笑いを提供する。
最初にくじ引きを行い、“スパイ”と書かれたカードを引いた1人がスパイとなる「スパイ7／1」。スパイであることを隠してゲームに参加し、他のプレーヤーにバレないようにゲームの成功を邪魔する。
番組をよく見ているという本田は、「山内さんバレバレ」と指摘。「最近ノブさんとつぶし合ってる」と不満を漏らすと、ノブから「今日はやめよう」と、停戦を提案される。そんな本田だったが、「英語伝達ゲーム」では、ある日用品のお題に対して「サマー・ホット・ウィンド」としか言えず、「怪しいなあ」と芸人たちから疑惑の目が向けられる。
二人一組で挑戦する「電流ビリビリ空き缶運び」では、ビビりな高橋が「絶対嫌！ビリビリ大嫌い！」とやる気ゼロ。人生で初めて“ビリビリ”を受けた本田も痛さに慣れておらず、空き缶をまったく運ぶことができない。ペアを組んだ千鳥の大悟は「この子も怪しい！」と疑うが、「ビリビリが嫌で離れたのか、ワシがめちゃくちゃ口臭いねん。それで離れたのか」と指摘すると、爆笑する。すかさず高橋が「それやわ」とツッコむ。
■本田翼コメント
――『華大さんと千鳥くん』約3年ぶりの出演でしたが、収録を終えていかがでしたか？
本田：この番組をよく見ているのですが、今回新ゲームが2つもあって、私も一緒に新しいものが体験できたのでうれしかったです。
――さまざまなゲームに挑戦していただきましたが、その中で特に印象に残った、または楽しかったゲームはありますか？
本田：「電流ビリビリ空き缶運び」が印象に残っています。人生で初めてのビリビリを受けて、とても痛かったです！（笑）大悟さんとペアになってゲームをしたのですが、ビリビリがすごすぎて手に力が入らなくて、申し訳なかったです…。
――ゲームに挑戦する中で一番怪しい動きをしていた、または自分の“この動きが怪しまれたな”と思ったところはありますか？
本田：山内さんはところどころ挙動が怪しかったですね（笑）間違え方とか少し気になるところが多かったです。私自身が怪しまれたなと思ったところは、やっぱり「電流ビリビリ空き缶運び」ですね。全然うまくできなくて、力が入らなかったです。
――最後に、視聴者の皆さまに見どころや、メッセージをお願いします！
本田：私も大好きな番組で、寝る前に最後に笑って、気持ちよく一日を終えられる番組だと思っています。ぜひ見てください！
