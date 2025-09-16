『THE LAST PIECE』TAICHI、SKY-HIからの“言葉”を自信にステージへ「弱い自分がまた出てきた時に思い出せる」【ファイナリスト連載企画Vol.8】

『THE LAST PIECE』TAICHI、SKY-HIからの“言葉”を自信にステージへ「弱い自分がまた出てきた時に思い出せる」【ファイナリスト連載企画Vol.8】