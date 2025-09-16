映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』ファイナルトレーラー公開 圧巻の北極海バトル
9月26日に公開される映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』のファイナルトレーラーが解禁された。『キングダム』『国宝』など大ヒット作を手がける制作会社・CREDEUSによる人気実写シリーズの続編で、原作漫画でも屈指の名場面として知られる海洋バトルが映像化されている。
【動画】映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』ファイナルトレーラー
映像は、ストラヴィンスキー作曲「春の祭典」のファゴットの旋律にのせて幕を開ける。原作でも主人公・海江田が強烈なメッセージを込めて奏でた同曲が、北極海で死闘を繰り広げる潜水艦〈やまと〉の雄叫びと共鳴するかのように響き渡る。
舞台は流氷漂う北極海。砕け散る氷塊が航路を阻み、自然の猛威が襲いかかる中、〈やまと〉は米軍の激しい攻撃にさらされる。魚雷やミサイルが飛び交う極限状況の中、海江田は艦の性能を限界まで引き出して応戦。その決死の覚悟は、乗員たちの緊張感あふれる表情からも伝わってくる。
こだわり抜かれたCG・VFXによる大迫力の戦闘シーンは、主演の大沢たかおも「息をするのも忘れてしまうシーンの連続」と語るほど。氷原を割って突き進む〈やまと〉の姿が描き出す、手に汗握る壮絶な海洋バトル・アクションに注目だ。
