開設７５周年「みちのく記念競輪 善知鳥（うとう）杯争奪戦・Ｇ３」が２０日から２３日まで青森競輪場で開催される。このＰＲのため、青森市企画部競輪事業所の越田敏幸所長ら関係者が１６日、『２０２５ミスねぶた』の萬谷凜世さん、堀優美さん、小野結惟さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

Ｓ班からは地元の雄・新山響平（青森）をはじめ郡司浩平（神奈川）、松浦悠士（広島）と計３人が参戦予定。１５日まで熱戦が繰り広げられた共同通信社杯競輪・Ｇ２を優勝した南修二（大阪）も当然、有力候補になろう。

節間の３日間が土日＆祝日とあって「イベントには注力しています」と越田所長が話す通り、ファンサービスは多彩。どぶろっく（２０日）、ぱーてぃーちゃん、スギちゃん（２３日）のステージ、仮面ライダーゼッツショー（２１日）のほか、神山雄一郎氏（２２日）と平原康多氏（２３日）らも来場する。コアなファンも、初心者や家族連れも楽しめること請け合いだ。

先月の青森ねぶた祭の盛り上げに一役買ったミスねぶたの３人にとって、ＰＲ関係の仕事はこの日が初めて。グランプリに輝いた萬谷さんは、表彰式のプレゼンターを務める２３日が“競輪場デビュー”になるという。

「青森や、東北の選手を中心に大会が盛り上がっていくことを期待します」と萬谷さん。堀さんは永沢剛、また小野さんは新山と、青森支部の選手を推しに挙げて地元愛をアピールしていた。売り上げ目標は５３億円。