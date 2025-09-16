格闘家の朝倉未来が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）の対戦カード決定会見が１５日、秋葉原で行われ、前回のＢＤ１６で屈辱の４秒ＫＯ負けを喫した“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野は、“北九州最狂の喧嘩屋”松井健との対戦が決まった。今回は試験的な試みでオーディション映像の公開前に対戦カードを発表。観客前での会見となった。

前回地元で屈辱にまみれたアンディは「ちょっと提案というかお願いがあるんですけど、俺もそうやけど松井君も喧嘩の出身やと思うし、ルールはキックルールじゃなくて、何でもありでさせてもらえないかなと」と切り出し、「まずはＭＭＡ、踏みつけ、サッカーボール、目潰し、肘、ファウルカップもいらんけどね。ベアナックル、素手。完全無制限で」と提案すると、松井は「いいよ」と応じ、「２秒でやられんなよ」といじると、アンディは「それはお前や」と返した。現在５連敗中の松井は「どのみちこのおっさんが２秒で負けるだけなんで、楽しみにしておいてください」と語った。

朝倉ＣＥＯは「ちょっと考えときます。いちおうアマチュアの大会なんで。安全に考慮してると言いたいところなんですけど、こんな乱闘ばっかりしてるんでね。ちょっと検討します」と語った。