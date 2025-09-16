¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¼ºÅÀ¤ËÍí¤à¤âGK¥ª¥Ê¥Ê¤Ï¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹âÉ¾²Á½¸¤á¤ë¡¡¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î°Å¹õ»þÂå¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡×¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Î¥¹¥¿¡¼¡×
º£²Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡£
¥¹¥å¥Ú¥ë¡¦¥ê¥°Âè5Àá¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§Àï¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï0-1¤Ç¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¤¤¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤¬¾¡Íø¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Û¤í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ØMilliyet ¡Ù¤Ï¥ª¥Ê¥Ê¤ò¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤Þ¤¿¡ØTaka Gazete¡Ù¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤¿29ºÐ¤ÎÈà¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ´öÅÙ¤È¤Ê¤¯·èÄêÅª¤Ê¥»¡¼¥Ö¤ò·è¤á¡¢ÅÀº¹¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¡×¤È¥ª¥Ê¥Ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØFanatik¡Ù¤Ï¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î°Å¹õ»þÂå¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥ª¥Ê¥Ê¤À¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤ÇºÆ¤Ó¼«¿È¤Î¿¿²Á¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£