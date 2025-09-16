ºå¿À29ºÐ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤ÏÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤«¡©ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤Ã¤Æ5²ó1¼ºÅÀ¡¡¸µÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ëºå¿À¡¦¥Í¥ë¥½¥ó(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï9·î15Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë6-2¤Ç²÷¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¡¢12µåÃÄºÇÂ®¤Î80¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀä¹¥Ä´1¿ÍÉñÂæ 2025Ç¯9·î15Æü ¡Úºå¿À vs ÃæÆü¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡¼çË¤¤ÎÌÔÂÇ¤ËÊ¨¤¤¤¿ºå¿À¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¤Êý¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò°ì¤ÄÁý¤ä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤¬ÍèÆü2ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Í¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢8·î¤Þ¤Ç¤Ë20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£9·î4Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÍèÆü½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î29ºÐ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀèÈ¯¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2002¡Á04Ç¯¤Þ¤Çºå¿ÀÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£µÁÂ§»á¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤ò´Þ¤á¥»¡¦¥Ñ5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤Ï¡¢9·î16Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö1¸Ä¤Î»Íµå¤ÇÉé¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍÞ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åê¼ê¤«¤Ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾ï»þ150¥¥íÄ¶¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©µå¤è¤¯ÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£ÃæÆüÀï¤âÃ¥»°¿¶¤Ï1¡£º´Æ£»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åê¼ê¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡Ö¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¡×¤È¡Ö1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥Í¥ë¥½¥ó¤ÏÁ°¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö150¥¥í½Ð¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿§¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¡×
¡¡µ¯ÍÑË¡¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï