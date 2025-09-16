お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年4月に結婚したことによって「チャラ男」を卒業する考えを明かした。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。昨年11月には長女が誕生した。

妻については元タレントのスポーツインストラクターで今年「27」歳とのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。

この日も左手薬指には「妻とおそろいで」と結婚指輪をはめており「まさかこうやって仕事の時も着けるだなんて、夢にも思ってなかったですけれども」としみじみと話した。

司会の黒柳徹子が「あなたがそれ着けてると思うとおかしい」と話すと、藤森は「そうですね。ここでチャラ男は一旦卒業かなという」と淡々と話した。

黒柳が「いいじゃない。今のまんまで。大丈夫ですよ」と笑顔で反応、藤森は「今のままで大丈夫ですか。でも今のままで子供も妻もいて、あんまりチャラ男だっていうのも道徳的にどうなのかなって」と心配。

黒柳は「そんなところに道徳持ってくる人なんていないでしょ」と笑い、「そうよ。チャラ男っていう仕事なんですからあなたは」とこのままのキャラクターでいくことを勧めた。藤森は「そうやっておっしゃっていただけるともう本当に。そうですね。チャラ男は仕事だと。はい」とうなずいた。

それでも番組最後に黒柳が「娘がチャラ男と付き合いたいって言ったらどうします？」と質問すると、「絶対許しませんそれは！絶対許さない！」と言い切った。