よしもとの“美容番長”改め“美容将軍”ことシルク（年齢非公表）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。長年アシスタントを務めたラジオ番組から卒業することを伝えた。

シルクは「皆様、もうご存知の方もいらっしゃるでしょうが」と書き出し、「この度25年アシスタント勤めて参りました MBSラジオ『こんちはコンちゃんお昼ですよ！』を卒業いたします」と報告した。

そして「月火の2日間担当いたしました。長い間ありがとうございました」とお礼。「皆さま、コンちゃん、スタッフには、感謝の一言です！番組は短縮になりますが、続きますのでご愛聴くださいませ」と、フリーアナウンサーの近藤光史との2ショット写真を添えて伝えた。

自身の心境については「まさか25年も続くとは思わず、ありがたいことでした！」と告白。「9月30日までまたよければ、聞いてくださいませ。10月からは、竹内弘一さんのありったけ！水曜日にお邪魔いたします！16時スタート新番組です！パートナーが、コンちゃん78歳から、竹内さん、48歳へ！楽しみ」とつづった。