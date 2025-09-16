ÀéÍÕ¸©¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¼õ¿®µ¡Ç½ÉÕ¤¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤ÇNHK¤Î¼õ¿®Ì¤·ÀÌó¡¡Ì¤Ê§¤¤³Û¤ÏÌó5000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤«
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡¢¸øÍÑ¼Ö¤Î¥Æ¥ì¥Óµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤ÇNHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì¤Ê§¤¤³Û¤¬¤ª¤è¤½5000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¢§¸øÍÑ¼Ö¤Î¥Æ¥ì¥Óµ¡Ç½ÉÕ¤¥«¡¼¥Ê¥Ó¤¬347Âæ¡¢¢§¸øÍÑ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬167Âæ¡¢¢§¥Æ¥ì¥Ó¤¬233Âæ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ747Âæ¤Ç¡¢Ì¤Ê§¤¤³Û¤Ï»î»»¤Ç¤ª¤è¤½5000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡¢Á´Ä£Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ì¤Ê§¤¤¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÇ§¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢NHK¤È¶¨µÄ¤·Å¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£