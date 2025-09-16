¸æÖÖ³¤¤¬½éÇòÀ±¡¡¾ì½êÁ°¤ËµÞÀÂ¤·¤¿ºÇ°¦¤ÎÊì¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¤µ¤ó¤Ë¾¡Íø¤ò¤µ¤µ¤²¤ë
¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬£±£²ËçÌÜ¡¦¸æÖÖ³¤¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£±£±ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£±£²Æü¤ËµÞ»à¤·¤¿Êì¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¡ÊµýÇ¯£µ£µ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢ÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤¿¡£¸æÖÖ³¤¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢º¸¤òº¹¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¤¡¢½éÇòÀ±¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸æÖÖ³¤¤Ï£±£²Æü¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¤ËÌá¤ê¡¢£±£³Æü¤Ë¤Ïµ¢µþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¸æÖÖ³¤¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿£±£¸Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¡¢Åê¤²¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¡¢Â©»Ò¤òÇ®Îõ¤Ë±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£