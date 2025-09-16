¡Ú SMILE-UP. ¡Û¡¡¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤Ø¤ÎÊä½þ¡¡565Ì¾¤¬Êä½þÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¡¦560Ì¾¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§ºÑ¤ß
SMILE-UP.¼Ò¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【 SMILE-UP. 】  故ジャニー喜多川氏による性被害への補償  565名が補償内容に同意・560名に補償金を支払済み
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÏÈï³²Êä½þ¤Î¼õÉÕ³«»Ï¸å¡¢ËÜÆü»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ç·×1031Ì¾¤ÎÊý¤«¤éÊä½þ¿½¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á234Ì¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¤´Ï¢Íí¤ò»î¤ß¤Æ¤â¤´ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÊý¤ò½ü¤¤¤¿797Ì¾¤Î¤¦¤Á796Ì¾¤ÎÊý(Ìó99¡ó)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ(572Ì¾¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤è¤êÊä½þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤ò¤´Ï¢Íí(224Ì¾)¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿Êý(572Ì¾)¤Î¤¦¤Á¡¢565Ì¾(Ìó99¡ó)¤ÎÊý¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤Ë¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤Á560Ì¾(Ìó98¡ó)¤ÎÊý¤ËÊä½þ¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡ÖËÜÆü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢1Ì¾(Ìó1¡ó)¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§¤äÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼êÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SMILE-UP.¼Ò¤Ï¡ÖÊä½þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤¿224Ì¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ñÎÁ¤Î¸¡¾Ú¤ª¤è¤ÓÊÀ¼ÒÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Î·ë²Ì¡¢ÊÀ¼Ò¤Ø¤ÎºßÀÒ¤ª¤è¤ÓÈï³²¤Î¤¤¤º¤ì¤Î»ö¼Â¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÈï³²µßºÑ¤ËÊÀ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û