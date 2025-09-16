SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×½Ð±é·èÄê¡ªK-POPÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÍ£°ì¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Æþ¤ê
SHINee¤Î¥Æ¥ß¥ó¤¬¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é 2026¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Æ¥ß¥ó¤È¥³¥é¥Ü
¥Æ¥ß¥ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡¦¥Ð¥ì¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊCoachella Valley Music and Arts Festival¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
9·î16Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢2026Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥ß¥ó¤ÏÍèÇ¯4·î11Æü¤È18Æü¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£K-POPÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤Î½Ð±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ß¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸»ÙÇÛÎÏ¤ÈÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£Î®Îï¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤È´°àú¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤òÃå¼Â¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ç¤â¤½¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
9·î13Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØVeil¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Æ¥ß¥ó¤Ï¡¢8·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¦¹º½£¤ÇÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2025 TAEMIN FANMEETING [CLASS-MATE] in HANGZHOU¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ç¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TAEMIN ARENA TOUR ¡ÆVeil¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç³èÈ¯¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ï1999Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢ËèÇ¯20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Î¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ß¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ß¥ó¤Ï9·î13Æü¡Á15Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TAEMIN ARENA TOUR ¡ÆVeil¡Ç¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢º´²ì¡Ê20Æü¡¦21Æü¡Ë¡¢ÀÅ²¬¡Ê10·î4Æü¡¦5Æü¡Ë¡¢ÀéÍÕ¡Ê11·î29Æü¡¦30Æü¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¡Ê12·î24Æü¡¦25Æü¡Ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Æ¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯7·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë»Ô½Ð¿È¡£2005Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î½µËö¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢2008Ç¯5·î25Æü¤ËSHINee¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÃ´Åö¡£ºÇÇ¯¾¯¤Î²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£