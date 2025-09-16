剛力彩芽、ショーパン私服ショットにファン釘付け「スタイル良い」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2025/09/16】女優の剛力彩芽が15日、自身のInstagramを更新。撮影後の私服コーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】剛力彩芽、ショーパン私服でスラリ美脚
剛力は「撮影終わりのしふく」と撮影後の私服について報告。キャップと眼鏡にポロシャツ、ショートパンツにブーツを合わせたカジュアルなスタイリングで、スラリと伸びた美しい脚が際立つファッションコーディネートを投稿している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「雰囲気変わる！」「スポーティーな感じでかっこいい」「おしゃれなコーデ」「この系統も似合う」「脚綺麗」「ファッションセンス抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
