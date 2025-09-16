Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡¢Ç¼ª¥ß¥Ë¥¹¥«¥á¥¤¥É»Ñ¤¬¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÈþµÓ¡×¤ÈÏÃÂê ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÈ¿±þÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡ÛHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ç¼ª¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP°ËÌîÈø·Å¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥á¥¤¥É»Ñ
°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤â¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ¬¤Ë¤ÏÇ¼ª¡¢¼ó¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Õ¥ê¥ë¤Ë¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤ò¤Ä¤±¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¤¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¤Ã¡ª¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢Í²¬Âçµ®¤Ï¡Ö¤ªÁÝ½ü¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢È¬²µ½÷¸÷¤Ï¡Ö¥¥ã¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÇ¼ª¥á¥¤¥É»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö½÷»Ò¤è¤ê¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¥á¥¤¥É¤µ¤ó¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
