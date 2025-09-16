Ìó6³ä¤¬¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡×¡¡²¬»³»ÔµÄ²ñ¤¬»ÔÌ±¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü
²¬»³»ÔµÄ²ñ¡¿ÅÄ¸ýÍµ»Î µÄÄ¹
¡¡²¬»³»ÔµÄ²ñ¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢6³ä¶á¤¯¤¬¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»ÔµÄ²ñ¤Ï2025Ç¯6·î～7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦¤È¡¢»ÔÌ±¤é¤òÂÐ¾Ý¤ËWEB¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢1786¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤Ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï58¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤Î¿Í¤¬Éî¿«¡¦ÂçÀ¼¡¦¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Î°Ò°µÅª¡¦ÍðË½¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó5³ä¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Ë¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤Î»Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2026Ç¯2·î¤ÎÄêÎãµÄ²ñ¤Ë¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÏÆ»¤Ë¤³¤Ä¤³¤Ä¤È¾òÎã¤ò¤³¤·¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ»ÔÌ±°ì¿Í°ì¿Í¤Î°Õ¼±¤ÎÃæ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é¤òËÐÌÇ¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤ÇµÄ²ñ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×