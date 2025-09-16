¹áÀî¸©¤ÎÃÏ²ÁÄ´ºº¡¡Á´ÍÑÅÓ¤ÎÊ¿¶ÑÊÑÆ°Î¨¤¬33Ç¯Ï¢Â³²¼Íî¡¡½»ÂðÃÏ¤ÏÆó¶Ë²½·¹¸þ
¡¡ÉÔÆ°»º¼è°ú¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÃÏ²ÁÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤Î¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÍÑÅÓ¡×¤ÎÊ¿¶ÑÊÑÆ°Î¨¤Ï2024Ç¯¤è¤ê0.3¡ó²¼¤¬¤ê¡¢33Ç¯Ï¢Â³¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö½»ÂðÃÏ¡×¤¬0.3¡ó¡¢¡Ö¾¦¶ÈÃÏ¡×¤¬0.1¡ó¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»ÂðÃÏ¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹â¾¾»ÔÈÖÄ®3ÃúÌÜ¡×¤Ç¡¢1Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÅö¤¿¤ê30Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£¹áÀîÂç³Ø¤Ë¶á¤¤¹âµé½»Âð³¹¤Ç¡¢2024Ç¯¤è¤ê4.5¡ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾»ÔÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤Ç¤ó¶×Ê¿Àþ¤ÎÂ¿Èî±Ø¤¬2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¼þÊÕ¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½»ÂðÃÏ¤Ï123ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á28ÃÏÅÀ¤ÇÃÏ²Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹â¾¾»Ô°Ê³°¤Ç¤Ï´Ýµµ»Ô¤ä±§Â¿ÄÅÄ®¤ÎÃæ¿´³¹¡¢¹ñÆ»¤¬³ÈÉý¤µ¤ì¤¿»°Ë»ÔËÃæÄ®¤Ç¾å¾ºÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ç²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÅì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï²¼ÍîÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤Î·¹¸þ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦¶ÈÃÏ¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹â¾¾»ÔËá²°Ä®2ÈÖ¡×¤Ç¡¢1Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÅö¤¿¤ê48Ëü±ß¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤è¤ê3.2¡ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤·¤¿ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ï¡ÖÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎ©ÃÏ¾ò·ï¤ÎÎÉ¹¥¤Ê½»ÂðÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÃÏ²Á¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢·úÃÛÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Ï¼å¤á¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£