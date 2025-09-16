ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡ÖFILM GOLD¤Ö¤ê¡×¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤é¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤¬ÏÃÂê¡ª
¡¡½÷Í¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ê39¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤é¤È¤Î¡È¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËþÅç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖONE¡¡PIECE¡×¤Ç¥ë¥Õ¥£¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ¿¿µÝ¡Ê70¡Ë¤È¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÆ£ÌÚ¤¯¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ëÃæÍ§»Ò¡Ê62¡Ë¤È¤Î¡È¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÅÄÃæ¤È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¡¼µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¡×¡ÖFILM GOLD¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖONE PIECE FILM GOLD¡×°ÊÍè¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£