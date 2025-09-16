ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ä£½êºßÃÏ¤Î½»ÂðÃÏ¡ÖÊ¿¶Ñ¡×²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªÅìµþ¡¦Âçºå¡¦²£ÉÍ¤Ë¼¡¤°3°Ì¤Ï¡©
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î´ð½àÃÏ²Á¤¬17ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¾å¾º´ðÄ´¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç½»Âð¼ûÍ×¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
£··î£±Æü»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î´ð½àÃÏ²Á¤Ï¡¢½»ÂðÃÏ¤¬¥×¥é¥¹1.0¡ó¡¢¾¦¶ÈÃÏ¤Ï¥×¥é¥¹2.8¡ó¡¢Á´ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹1.5¡ó¤È£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢1991Ç¯¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü°ÊÍèºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Î½»ÂðÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¡¢½»ÂðÃÏ¡¦¾¦¶ÈÃÏ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×10¡£
¡üÅÔÆ»ÉÜ¸©Ä£½êºßÃÏ¤Î½»ÂðÃÏ¡ÖÊ¿¶Ñ¡×²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊËü±ß¡¿Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
1°Ì¡¡Åìµþ23¶è¡¡ 76Ëü5200±ß
2°Ì¡¡Âçºå»Ô¡¡¡¡¡¡28Ëü8100±ß
3°Ì¡¡²£ÉÍ»Ô¡¡¡¡¡¡26Ëü4100±ß
4°Ì¡¡ÆáÇÆ»Ô¡¡¡¡¡¡24Ëü4100±ß
5°Ì¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¡¡¡¡23Ëü1500±ß
6°Ì¡¡µþÅÔ»Ô¡¡¡¡¡¡22Ëü9800±ß
7°Ì¡¡Ê¡²¬»Ô¡¡¡¡¡¡21Ëü8100±ß
8°Ì¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡21Ëü0800±ß
9°Ì¡¡¿À¸Í»Ô¡¡¡¡¡¡20Ëü8100±ß
10°Ì¡¡ÀçÂæ»Ô¡¡¡¡14Ëü5500±ß
11°Ì¡¡ÀéÍÕ»Ô¡¡¡¡12Ëü9400±ß
12°Ì¡¡¹Åç»Ô¡¡¡¡11Ëü9800±ß
13°Ì¡¡ÀÅ²¬»Ô¡¡¡¡11Ëü7500±ß
14°Ì¡¡»¥ËÚ»Ô¡¡¡¡10Ëü8400±ß
15°Ì¡¡ÆàÎÉ»Ô¡¡¡¡¡¡9Ëü7600±ß
16°Ì¡¡¼¯»ùÅç»Ô¡¡¡¡9Ëü5300±ß
17°Ì¡¡¶âÂô»Ô¡¡¡¡¡¡9Ëü0000±ß
18°Ì¡¡ÂçÄÅ»Ô¡¡¡¡¡¡8Ëü1700±ß
19°Ì¡¡¾¾»³»Ô¡¡¡¡¡¡7Ëü8400±ß
20°Ì¡¡ÆÁÅç»Ô¡¡¡¡¡¡7Ëü5000±ß
21°Ì¡¡ÏÂ²Î»³»Ô¡¡¡¡7Ëü3900±ß
22°Ì¡¡·§ËÜ»Ô¡¡¡¡¡¡7Ëü3200±ß
23°Ì¡¡¹âÃÎ»Ô¡¡¡¡¡¡7Ëü1900±ß
24°Ì¡¡´ôÉì»Ô¡¡¡¡¡¡7Ëü0600±ß
25°Ì¡¡±§ÅÔµÜ»Ô¡¡¡¡6Ëü3100±ß
26°Ì¡¡²¬»³»Ô¡¡¡¡¡¡6Ëü2800±ß
27°Ì¡¡ÂçÊ¬»Ô¡¡¡¡¡¡6Ëü0200±ß
28°Ì¡¡»³·Á»Ô¡¡¡¡¡¡5Ëü8000±ß
29°Ì¡¡À¹²¬»Ô¡¡¡¡¡¡5Ëü6000±ß
30°Ì¡¡¿·³ã»Ô¡¡¡¡¡¡5Ëü2000±ß
31°Ì¡¡Ä¹ºê»Ô¡¡¡¡¡¡5Ëü1500±ß
32°Ì¡¡Ê¡°æ»Ô¡¡¡¡¡¡5Ëü0700±ß
33°Ì¡¡¹â¾¾»Ô¡¡¡¡¡¡5Ëü0100±ß
34°Ì¡¡µÜºê»Ô¡¡¡¡¡¡4Ëü9300±ß
35°Ì¡¡¿å¸Í»Ô¡¡¡¡¡¡4Ëü6300±ß
35°Ì¡¡Á°¶¶»Ô¡¡¡¡¡¡4Ëü6300±ß
37°Ì¡¡Ê¡Åç»Ô¡¡¡¡¡¡4Ëü4600±ß
38°Ì¡¡Ä¹Ìî»Ô¡¡¡¡¡¡4Ëü3500±ß
39°Ì¡¡ÉÙ»³»Ô¡¡¡¡¡¡4Ëü0100±ß
40°Ì¡¡¾¾¹¾»Ô¡¡¡¡¡¡3Ëü8100±ß
40°Ì¡¡º´²ì»Ô¡¡¡¡¡¡3Ëü8100±ß
42°Ì¡¡ÄÅ»Ô¡¡¡¡¡¡¡¡3Ëü7200±ß
43°Ì¡¡¹ÃÉÜ»Ô¡¡¡¡¡¡3Ëü6900±ß
44°Ì¡¡½©ÅÄ»Ô¡¡¡¡¡¡3Ëü6100±ß
45°Ì¡¡ÀÄ¿¹»Ô¡¡¡¡¡¡3Ëü4500±ß
46°Ì¡¡»³¸ý»Ô¡¡¡¡¡¡2Ëü7700±ß
47°Ì¡¡Ä»¼è»Ô¡¡¡¡¡¡2Ëü6000±ß
¡ü½»ÂðÃÏ¤Î´ð½àÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×10
1°Ì¡ÖÉÙÎÉÌîŽ°£³¡×ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¡¡27.1¡ó¡Ê5Ëü1600±ß¡Ë
2°Ì¡ÖÀéºÐŽ°£±¡×¡¡ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¡¡¡23.2¡ó¡Ê11Ëü7000±ß¡Ë
3°Ì¡ÖÀéºÐŽ°£³¡×¡¡ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¡¡¡23.1¡ó¡Ê14Ëü9000±ß¡Ë
4°Ì¡Ö¿¿¼íŽ°£±¡×¡¡ËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´¿¿¼íÂ¼¡¡19.7¡ó¡Ê7900±ß¡Ë
5°Ì¡Ö¤Ä¤¯¤ÐŽ°36¡×°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¡19.6¡ó¡Ê7Ëü5600±ß¡Ë
6°Ì¡Ö¿¿¼íŽ°£²¡×¡¡ËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´¿¿¼íÂ¼¡¡19.0¡ó¡Ê6900±ß¡Ë
7°Ì¡ÖµÜ¸ÅÅçŽ°11¡×²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»Ô¡¡18.8¡ó¡Ê2Ëü4000±ß¡Ë
8°Ì¡Ö²¸Ç¼Ž°£±¡×¡¡²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼¡¡18.7¡ó¡Ê3Ëü7500±ß¡Ë
9°Ì¡ÖµÜ¸ÅÅç-15¡×²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»Ô¡¡18.6¡ó¡Ê1Ëü7200±ß¡Ë
10°Ì¡ÖÎ®»³-4¡×¡¡ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡¡¡¡17.9¡ó¡Ê17Ëü1000±ß¡Ë
¡ü¾¦¶ÈÃÏ¤Î´ð½àÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×10
1°Ì¡ÖÀéºÐ5¡Ý2¡×ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¡¡¡31.4¡ó¡Ê15Ëü5000±ß¡Ë
2°Ì¡ÖÀéºÐ5¡Ý3¡×ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¡¡¡29.9¡ó¡Ê16Ëü5000±ß¡Ë
3°Ì¡ÖÀéºÐ5¡Ý1¡×ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¡¡¡29.6¡ó¡Ê12Ëü7000±ß¡Ë
4°Ì¡ÖÇòÇÏ5¡Ý2¡×Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼¡¡29.3¡ó¡Ê6Ëü7500±ß¡Ë
5°Ì¡Ö¹â»³5¡Ý4¡×´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡¡¡¡28.1¡ó¡Ê49Ëü3000±ß¡Ë
6°Ì¡ÖÂæÅì5¡Ý1¡×ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¡¡27.4¡ó¡Ê386Ëü±ß¡Ë
7°Ì¡ÖÂæÅì5¡Ý17¡×ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀ¾ÀõÁð¡¡25.2¡ó¡Ê288Ëü±ß¡Ë
8°Ì¡ÖÃæ±û5¡Ý23¡×ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌ«¡¡25.0¡ó¡Ê185Ëü±ß¡Ë
8°Ì¡Ö½ÂÃ«5¡Ý10¡×ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®¡¡25.0¡ó¡Ê225Ëü±ß¡Ë
10°Ì¡ÖÃæ±û5¡Ý27¡×ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¡24.9¡ó¡Ê456Ëü±ß¡Ë
¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ¡Ë