¡ÚÂ®Êó¡Û¹áÀî¸©¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡Ä¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®ÉÕ¶á¤Ç1»þ´ÖÌó90¥ß¥ê¤ÎÂç±«¡¡µ¤¾ÝÄ£
16Æü¸á¸å4»þ37Ê¬¡¢¹áÀî¸©¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤Ç¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®ÉÕ¶á¤Ç1»þ´Ö¤ËÌó90¥ß¥ê¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤·¤«È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃ»»þ´Ö¤ÎÂç±«¤ò¡¢´ÑÂ¬¤ä²òÀÏ¤·¤¿¤È¤¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å³²¡¢Ãæ¾®²ÏÀî¤Î¹¿¿å¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£