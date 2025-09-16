銀座コージーコーナーから♡「月見」気分を楽しむ限定ケーキ「まんまる月うさぎ」登場

銀座コージーコーナーから、十五夜を彩る愛らしい限定ケーキ「まんまる月うさぎ」が登場します。ふんわりシフォンの上に、満月をイメージしたチョコレートと練乳風味クリームのうさぎをのせた特別な一品。販売期間は9月19日から10月6日まで。家族の団らんや秋の手土産にぴったりな、心温まるスイーツでお月見気分を楽しんでみませんか。

かわいい「月見」モチーフのケーキ

「まんまる月うさぎ」は、秋の夜空に浮かぶ満月とお月見うさぎをイメージ。

丸いシフォンスポンジの上に絞られたチョコクリーム、その中央に黄色いチョコレートと白いうさぎがデコレーションされています。

中にはやさしい甘さのカスタードが入っており、ふわふわとした食感と優しい味わいで、世代を問わず楽しめるケーキです。

フランセから登場♡ハロウィン限定「ミルフィユ」と進化したレモンケーキ

販売期間と価格をチェック

販売は9月19日（金）から10月6日（月）までの期間限定。価格は560円（税込604円）。表示は消費税8%を含む価格で、イートインの場合は10%となります。

かわいらしさだけでなく、ボリュームもほどよく、お月見をしながら味わうのにぴったりです。店舗によって発売日が異なる場合や、取り扱いのない場合もあるのでご注意ください。

お月見の夜にぴったりなご褒美スイーツ♡

「まんまる月うさぎ」は、秋の特別なひとときを彩る銀座コージーコーナーならではのスイーツ。

お子様からご年配の方まで、どなたでも楽しめる優しい味わいは、家族の団らんや贈り物にも最適です。

かわいい月うさぎとともに、今年の十五夜は心温まるお月見気分を楽しんでみませんか♪