国内楽器ブランドの雄、ヤマハがフラッグシップと呼べるヘッドホン2機種をリリースします。アーティストの想いや表現、制作者が意図した世界観を余すことなく伝える「TRUE SOUND」がコンセプトです。

大型ドライバーでリアルな音を追求

Image: YAMAHA

YH-4000は独自の「オルソダイナミック ドライバー」を搭載した開放型ヘッドホン。オルソダイナミックドライバーは新たな音の可能性を追求して設計されており、大容積ハウジングや超軽量薄膜振動板、PETメッシュフィルターなどディテールにこだわっています。

Image: YAMAHA

長時間装着していても疲れないように、軽量マグネシウム筐体と2層構造のヘッドバンド、ステップレススライダーなど、軽量さと装着感もハイレベルです。

グランドピアノと同じ素材のハウジング

Image: YAMAHA

もう1機種のYH-C3000は、新開発の「アルモダイナミック ドライバー」を搭載。こちらは旭化成が開発した変性PPE樹脂「ザイロン」を採用しており、そこに純鉄製ポールピースを合わせることで、歪みの少ないクリアな低域と優れた応答性を実現しています。

Image: YAMAHA

ハウジングにはヤマハのグランドピアノにも使われているビーチ材を採用し、熟練の職人技で仕上げています。ヤマハのクラフトマンシップを感じさせる仕上がりです。

両モデルとも5年間の長期保証となっていますが、これは長く使い込むことでよりなじんでいくことを意識してのことでしょう。楽器メーカーが手がけているってところもかなりそそられるポイントですね。

価格はYH-4000が42万6800円、YH-C3000が30万5800円となかなか張りますが、国産ヘッドホンの極みともいえるモデルだけに、ヘッドホンにこだわりたい人は要チェックです。発売開始はYH-4000が10月23日、YH-C3000が10月30日です。

Source: YAMAHA（1,2）