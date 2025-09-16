ROIROM¡¢ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¥±ー¥¹³«ºÅ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê½éÈäÏª¤ä¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤â
¡¡ËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È ROIROM¤¬¡¢ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¥±ー¥¹¡ØROIROM debut showcase ～dear cHaRm～ presented by BEAT AX VOL.7¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÉÍÀîÏ©¸Ê¡¦ËÜÂ¿ÂçÌ´¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È ROIROM¤Ï¤Ê¤¼ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç¿Í¡¹¤òÎº¤Ë¤·¤¿¿Í´ÖÎÏ¤È¥¹¥¿ーÀ¡Ë
¡¡½éÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ëÆ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ROIROM¤Î2¿Í¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òcHaRm¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄÌ¾Î¡Ë¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Ç¯¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿±ÇÁü¤ä¥Èー¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈcHaRm¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡ÉÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ROIROM FCÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤Ë¤ÆËÜÆü9·î16Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãËÜÂ¿ÂçÌ´¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªcHaRm¤È²ñ¤¨¤ëºÇ½é¤Î¥¹¥Æー¥¸¡ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡ª
¡ãÉÍÀîÏ©¸Ê¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
cHaRm¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë