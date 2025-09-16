¡ÖÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×B2Ê¡²¬¡¦Â¼¾å½ÙÅÍ¤¬¹ñÀªÄ´ºº¤Î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍè¾ì¼Ô¤È¸òÎ®
¡¡¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°2Éô(B2)¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂ¼¾å½ÙÅÍ¤¬¹ñÀªÄ´ºº¤Î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ê¡²¬¸©Ì±¤Ë²óÅú¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊ¡²¬¸©¤¬¼çºÅ¤·¡¢Ê¡²¬¸©Çô²°Ä®¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÊ¡²¬¤Ç15Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤Ë¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÌÜÅª¤ä²óÅúÊýË¡¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»ñÎÁ¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÀªÄ´ºº¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÀªÄ´ºº¤Ï5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÈÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¡£º£Ç¯¤Ï9·î²¼½Ü¤«¤éÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢10·î1Æü»þÅÀ¤Î½¢¶È¾õÂÖ¤ò¿Ò¤Í¤ë¸«ÄÌ¤·¡£