¿ÀÍÁ¤Î¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRIKACO(59)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¤é³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Âô»³ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ»Ä¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¿ÀÍÁ¤Î¾å¤ÇÄóÅô¤òÎ¾¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉã¤¬¤ª¿ÀÍÁ¤¬¹¥¤¤Ç»º¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¿º¢¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï6ºÐº¢¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÀÍÁÃ´¤®¡Ä¤Ä¤¤¤Ä¤¤·ì¤¬Áû¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿´Ä¶¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡ªË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤ªº×¤ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¥¥ã¥ó¤Ê»Ò¡×¡Ö°ËÀªº´ÌÚÄ®¤Î¥æ¥Ë¡¼¡×¡Ö6ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤³¤Îº¢¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£