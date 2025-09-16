ÉÙ»Î»³¤ÎÀÅ²¬¸©Â¦Æþ»³¼Ô¿ôÌó10Ëü3000¿Í Æþ»³ÎÁ¼ýÆþÌó4²¯±ß¤Î¸«¹þ¤ß ²Æ»³¥·ー¥º¥óÂ®ÊóÃÍ
ÀÅ²¬¸©¤Ï9·î16Æü¡¢ÉÙ»Î»³¤Î2025Ç¯¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤ÎÅÐ»³¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¡¢Æþ»³ÎÁ¤Î¼ýÆþ¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÌó4²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Â¦¤ÎÆþ»³¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢10Ëü3000¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤Ï16Æü¡¢ÉÙ»Î»³¤Î2025Ç¯7·î¤«¤é9·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Â¦¤ÎÅÐ»³¾õ¶·¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5¹çÌÜ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿Æþ»³¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ¸ý7Ëü1245¿Í¡¢¸æÅÂ¾ì¸ý9892¿Í¡¢¿ÜÁö¸ý2Ëü1804¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ10Ëü2941¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸©¤¬2025Ç¯¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤«¤é»Ï¤á¤¿ÅÐ»³¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê4000±ß¤ÎÆþ»³ÎÁ¤ÎÄ§¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ýÆþ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï4²¯63Ëü6000±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»ÎÅÐ»³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÆ´ÝÅÐ»³¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢»³Íü¸©¤ËÂ³¤¤¤ÆÀÅ²¬¸©¤â¾òÎã¤òÀ©Äê¤·¡¢2025Ç¯¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤«¤éÆþ»³ÎÁ¤òÄ§¼ý¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸á¸å2»þ¤«¤éÅÐ»³Æ»¤ÎÄÌ¹Ô¤òµ¬À©¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢Æþ»³¼Ô¤Î¿ô¤ÈÆþ»³ÎÁ¤Î¼ýÆþ¤Î³ÎÄêÃÍ¤ò9·îËö¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
