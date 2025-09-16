¡ÚÂ®Êó¡ÛNTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®¾ã³²¡ÖÉüµì¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡×119ÈÖÄÌÊó¤Ë¤â±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¡¡³ÆÃÏ¤Î¾ÃËÉ¶É¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤È¾ðÊóÈ¯¿®¡¡µþÅÔÉÜ¡¦ÂçºåÉÜ¤ÎÁ´°è¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢
£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¤Î´ÉÆâ¡¢¤È¤¯¤Ë¶áµ¦ÃÏÊý¤Î½»¿Í¤é¤«¤é£±£¶Æü¸á¸å¡¢¡Ö¸ÇÄêÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸á¸å£´»þ¤ËÈ¯É½¡¢¡ÖÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤´ÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸á¸å£´»þÈ¾»þÅÀ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡Ë
¡üÆü»þ¡¡£²£°£²£µÇ¯£¹·î£±£¶Æü¡¡¸á¸å£³»þ£´£µÊ¬º¢¤«¤é·ÑÂ³Ãæ
¡ü±Æ¶Á¡¡µþÅÔÉÜ¡¦ÂçºåÉÜ¤ÎÁ´°è¥¨¥ê¥¢¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢
¡üÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤¬¿Í¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¶ÛµÞÄÌÊó¤â¿Í¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡Ë
£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ï¡ÖÂçºåÉÜÁ´°è¡¢µþÅÔÉÜÁ´°è¡¢Ê¼¸ËÉÜ¤Î°ìÉô¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éüµì¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¾ÃËÉ½ð¤Ï¡Ö£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®
¶ÛµÞÄÌÊó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼é¸ý»ÔÌç¿¿»Ô¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ï£Ø¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¡¢£Î£Ô£Ô¤ÎÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¸¶°øÅù¤ÏÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï£È£Ð¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¡¢£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¡¢µßµÞ¤ÎÄÌÊó¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¾ÃËÉ½ð¡¢¾ÃËÉ½ÐÄ¥½ê¤ËÄ¾ÀÜ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤ËËçÊý¿²²°Àî¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Î¾ÃËÉ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õ¶·¤ò£È£Ð¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£