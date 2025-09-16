µð¿Í2·³¡¢2Ç¯¤Ö¤ê29ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ª¡¡½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï½éÆ¹¾å¤²¤Ç3ÅÙÃè¤òÉñ¤¦
¡¡¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½3À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¡¡¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë
¡¡µð¿Í2·³¤Ï16Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÉðÀï¤Ç6-3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê29ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£º£µ¨¤Ï11Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¡£¤³¤ÎÆü¤Î2°ÌÀ¾Éð¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï3-3¤Ç9²ó¤Ç¤Ï·èÃå¤Ä¤«¤º¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î10²ó¤ËÁê¼ê¼ººö¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
Î¢¤Î¼éÈ÷¤ÏËÙÅÄ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨»î¹ç½ªÎ»¡£À¾Éð¤Ë11¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢»î¹ç10»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤ÎV¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥ó¤Ë·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤ÏÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢3ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£