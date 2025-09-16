¡Ú»ö¸Î¡Û¼ê²¡¤··¿¹Ì±¿µ¡¤È¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ÎÎÂ¤Î´Ö¤ËÂÎ¤ò¶´¤Þ¤ì¤ë¡¡72ºÐÃËÀ¤òÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤â»àË´¡¡¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô
9·î16ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¹Ì±¿µ¡¤È¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ÎÎÂ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å±Û»Ô½ÕÆüÌî¤ÎÃËÀ¡Ê72¡Ë¤Ç¤¹¡£
16ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¹Ì±¿µ¡¤È²È¤ÎÊÉ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¡×¤ÈÃËÀ¤ÎºÊ¤«¤é¾ÃËÉ¤Ë¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¼ê²¡¤··¿¤Î¹Ì±¿µ¡¤ò¼«Âð¤Î¸®²¼¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ËÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÁàºîÊýË¡¤ò¸í¤ê¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤È¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ÎÎÂ¤Î´Ö¤Ë¶»¤ÎÉôÊ¬¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¾å±Û»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å1»þ¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£