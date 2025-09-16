¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤óÂð¡¢2·î¤Ë¿¯Æþ¼Ô¡¡ÊÆÊóÆ»¡¢29ºÐ¤ÎÃË¤òÁÊÄÉ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥·¥¢¥È¥ë¶á¹Ù¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤éÃøÌ¾¿Í¤Î¼«Âð¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿29ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë¤â²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È15Æü¡¢APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡AP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï2·î9Æü¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤óÂð¤Ë¿¯Æþ¡£ºÊ¤ÎµÝ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¿²¼¼¤Î¥É¥¢¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¡¢·ä´Ö¤«¤éºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤¿¡£µÝ»Ò¤µ¤ó¤¬¥É¥¢¤ò²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¸°¤ò¤«¤±¡¢ÃË¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤é¤Î¼«Âð¤òÁÀ¤Ã¤¿¿¯ÆþÅð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£