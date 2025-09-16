ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×ÂåÉ½ÂàÇ¤ ¸åÇ¤¤ÏµþÂç±¡À¸¡¦±üÂ¼¸÷µ®»á
¡¡ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¦±üÂ¼¸÷µ®»á¤ò¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©¼Ô¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤Ï16ÆüÉÕ¤±¤ÇÂåÉ½¤òÂàÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¿·ÂåÉ½¤Î±üÂ¼¸÷µ®»á
¡¡¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢±üÂ¼¸÷µ®»á¡Ê25¡Ë¤¬¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±üÂ¼»á¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤Ç¡¢6·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ë¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¤·¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ï16ÆüÉÕ¤±¤ÇÂåÉ½¤òÂàÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î1Ç¯9¥«·î¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¡¢¸ÀÍÕ¤òÀµ¤¹¤Èµ®½Å¤Ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÆñ¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ë
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¤Äê¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë