¡¡£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï¥ª¥ÕÌÀ¤±¤Î£±£¶Æü¡¢»¥ËÚ¡¦Çò´ú»³¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Á°Àá£±£³Æü¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¤¤¤ï¤Àï¤Ï¡¢¸åÈ¾£µÊ¬¤Þ¤Ç¤Ë£Í£Æ¹ÓÌî¤È£Æ£×¥Þ¥ê¥ª¥»¥ë¥¸¥ª¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢£±¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££Í£ÆµÜÂô¤È£Æ£×¥Ð¥«¥è¥³¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¤¡¢·Ù¹ðÎßÀÑ¤Ç£²£°Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦ÆÁÅçÀï¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¡££´Áª¼ê¤ò·ç¤¯¾õ¶·¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ£¸º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë£´°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£±¥È¥Ã¥×¤Î£²¿Í¤È¥Ü¥é¥ó¥Á£²¿Í¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ø¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤ë£±¿Í¤Ë£Í£ÆÅÄÃæ¹î¹¬¡Ê£²£³¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸Â¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤Ç¤¡¢º£µ¨¤ÏÀèÈ¯£±£±»î¹ç¤ò´Þ¤à£²£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¶á£²Àï¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÈÖ¤Ê¤·¡££³»î¹ç¤Ö¤ê¤Ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤ÊÆÁÅçÀï¤Ë¸þ¤±¡¢£±£¶Æü¤âÀºÎÏÅª¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¡£¡Ö½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¿¤é¤ä¤ì¤ë¼«¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¹½¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µçÃÏ¤È¤¤¤¨¤ë¾õ¶·¤âÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¡£¡ÖÉáÃÊ½Ð¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿»þ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤¤«¤ÎÀ¤³¦¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ£³¤ØÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÁÅçÀï¸å¤Ï¸½ºß£¶°Ì¤ÎÀçÂæÀï¡Ê£²£·Æü¡¢¥×¥ì¥É¡Ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â³¤¯¡£¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î£±»î¹ç£±»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¡££±¤Ä£±¤Ä¤ÎºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Îý½¬¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÎôÀª¤òÊ¤¤·¤Ë¤¤¤¯¡£