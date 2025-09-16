静清（静岡）の内藤優央（まお）投手（３年）がプロ志望届を提出することが１６日、分かった。今後、同校野球部関係者が静岡県高野連に直接届け出る予定だ。

１８６センチの長身から最速１４５キロを誇る左腕は、今春の静岡県予選で８回１９奪三振を記録し注目を集めていた。一方で春以降に背中の違和感を感じ始め、万全な状態で夏を迎えることはできなかった。「高卒でプロに行くことはずっと考えていた夢だった。プロ入りへのチャンスがもらえるところまできたので、自分の評価を知りたいと考えました」と胸中を語った。

今夏の県大会では、コンディションが整わない中でも、１回戦の池新田戦に４番手として登板し１回を３者連続三振。今春センバツ出場校・常葉大菊川との２回戦では先発し、４回６失点ながらもエースの意地を見せた。大会以降は武器である直球の球威を高めるため、フォーム改良に着手。右足の使い方を見直し、リリース時にしっかりと体重を乗せる投球を追求していた。「感覚は、すごくいい。春の時のような感じです」と手応えも語り、１０月２３日のドラフトに向け最終調整を進めている。

ＮＰＢ入りを果たせれば、静清出身者では中大を経て２０２３年ドラフト５位でＤｅＮＡに入団した石田裕太郎投手以来。高卒なら同校初の快挙となる。元宝塚の柊巴（ひいらぎ・ともえ）を伯母に持ち、今でも親交がある左腕が、夢の扉を開こうとしてる。（伊藤 明日香）

◆内藤 優央（ないとう・まお）２００７年８月１４日、浜松市生まれ。１８歳。赤佐小２年の頃に赤佐ヤングスで野球を始め、浜北北部中では浜松北ボーイズでプレー。高校１年秋からエースを務めた。１８６センチ、８１キロ。左投左打。家族は両親、弟、妹。血液型Ａ。