イースタン首位を走る巨人は１６日、同２位の西武との直接対決に勝利し、２年ぶり２９度目となる優勝を決めた。就任２年目となった桑田真澄２軍監督の下でチームはたくましく成長し、今季７６勝３８敗２分けの貯金３８、２位に１１・５ゲーム差をつける独走で頂点に立った。ウエスタン王者とファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）で対戦する。

２年ぶりＶを支えたのは新戦力の台頭だ。投手では育成２年目の園田純規投手（１９）が、エース級の働きを見せる飛躍で先発ローテを支えた。６月１４日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）で公式戦初登板初先発すると、５回１失点で初勝利。以降はローテーションを守って１２登板で無傷の８連勝、防御率１・５０と圧倒した。

また、ドラフト５位左腕・宮原駿介投手（２３）は、桑田２軍監督ら首脳陣から配球を学びつつ、リリーフ投手に必要な気持ちの切り替える大切さなども勉強。２軍では２９登板で防御率１・６７と安定した結果を残し、１軍デビューも果たした。

野手では６年目の山瀬慎之助捕手（２４）が、課題の打撃面で大きな成長を見せた。球界屈指の強肩を生かした守備に加え、今季は矢野２軍打撃チーフコーチから、気持ちよくスイングしたいという欲を捨てる大切さを説かれて確実性がアップ。９４試合で打率３割、２本塁打、２０打点を挙げ、主戦捕手として攻守でチームを支えた。

ドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）は、卓越した打撃センスを見せつけた。３月に左手有鉤（ゆうこう）骨を骨折して約２か月半のリハビリも経験したが、１番打者として５４試合で打率３割２分５割、３本塁打、２３打点で打線をけん引。本職の遊撃に加えて三塁でも出場を重ね、今月１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では１軍デビューも果たした。未来のスター候補として着実に経験を積み、２軍の優勝にも貢献した。

６月に育成から支配下に昇格した３年目の三塚琉生外野手（２１）は、左のスラッガーとしての才能を開花させた１年だった。持ち前のフルスイングを武器に中軸を任され、２軍戦では６８試合で打率３割３分７厘チームトップタイの８本塁打、３８打点をマークし、１軍デビューも果たした。

桑田２軍監督が、中長期的な視点で強い巨人を支えるファームの構築を目指して迎えた就任２年目。１軍でのブレイクを目指し、才能を開かせた若武者たちが、独走Ｖの原動力になった。