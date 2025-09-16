とにかく「揚げたいも」が好き♡無類のポテト好きが鬼リピする『じゃがいものガレット』
『オレンジページ』は今年創刊40周年。誌面で紹介された数万点以上（！）のレシピのなかから、歴代の編集者40名が「リアルに作り続けるレシピ」を、リレーブログで紹介します。
今回紹介するのは、オレぺ歴18年のY内。揚げたじゃがいもを愛するY内が作り続ける、絶品ポテトレシピとは？
揚げ物より断然ラク！ 「おうちポテト欲」を満たす最強レシピ
フライドポテト、ハッシュドポテト、コロッケ、天ぷら……とにかく揚げたじゃがいもが大好きな私とって、じゃがいも×油の組み合わせは最強です。
なかでも、フライドポテトとハッシュドポテトが大好物。フライドポテトとは少し気分を変えたい時に、お家で手軽にハッシュドポテトが作れたら……と思っていたところ、この『じゃがいものガレット』に出会いました。
フライドポテトとほぼ同じ材料で作れるのもうれしいポイント。外はカリッと、中はほっくり。せん切りにしたじゃがいもならではの食感がやみつきになり、おつまみとしてはもちろん、ブランチやおやつにも作っています♪
じゃがいもどうしがくっつくように細切りにし、しっかりと押さえながら焼いて。
『じゃがいものガレット』のレシピ
材料（2〜3人分）
じゃがいも……4個（約500g）
仕上げ用の塩（あれば粒が大きめのもの）……適宜
塩 サラダ油 粗びき黒こしょう
作り方
（1）じゃがいもを切り、フライパンに広げる
じゃがいもは皮をむき、スライサーで細切りにする（なければ包丁でせん切りにする）。塩小さじ1/3をふり、混ぜる。フライパンにサラダ油大さじ3をひき、じゃがいもを全体に広げ入れる。
（2）焼き色がつくまで片面を焼く
強火にかけ、フライ返しで全体をときどき押さえながら2分ほど焼く。パチパチと音がしてきたら中火にし、こんがりと焼き色がつくまで7〜8分焼く。
（3）油をためてからひっくり返す
火を止め、フライパンを少し傾けて油をため、その状態のまま、フライ返しをすきまに差し入れてひっくり返す。こうすると、油がはねにくくなる。
（4）油を回し入れ、焼き色がつくまで焼く
中火にかけ、サラダ油大さじ2をフライパンの縁から回し入れる。こんがりと焼き色がつくまで7〜8分焼く。切り分けて器に盛り、仕上げ用の塩と粗びき黒こしょう適宜をふる。
『じゃがいものガレット』を作り続けるワケ
【その1】チーズやベーコンも！ 無限に広がるアレンジの楽しみ
そのまま食べることが多いのですが、チーズを挟んだり、ベーコンと合わせたりと、アレンジも自由自在。チーズの種類ひとつとっても、スライスチーズ、シュレッドチーズ、粉チーズで食感や味わいが違うので、次はどんな組み合わせにしようかなと尽きることがありません。
【その2】料理初心者でも安心！ シンプルなのに失敗知らず
シンプルな材料と作り方なので、あまり料理が得意ではない私でも簡単に作れます。気をつけるのは、きれいな焼き色に仕上げることぐらい。じゃがいもがぎゅっとまとまっているので、ひっくり返す時も崩れにくく、失敗する心配もありません。
【その3】冷めてもおいしいからお弁当にも
残ることはほぼありませんが（笑）、もし余っても大丈夫。冷めてもおいしいので、そのままお弁当のおかずにもなります。
オレンジページ歴18年・Y内
毎朝食べる旬のフルーツがエネルギー源。根っからのフルーツLOVERで、毎月のフルーツパフェ巡りも欠かせません！ うさぎ占いはアンゴラうさぎ。