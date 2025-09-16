¡ÖÄ¶Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤ÎÃæ¡¡¹â¹»À¸¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤¤ç¤¦16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¡¼¯»ùÅç
ÍèÇ¯½Õ¤Ë½¢¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¹â¹»À¸¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬É®µ»î¸³¤ÈÌÌÀÜ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
(¥ì¥Ýー¥¿ー)¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¹â¹»À¸¤ÎºÎÍÑ»î¸³²ò¶ØÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³²ñ¾ì¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¿·Â´¼Ô¤ÎºÎÍÑÏÈ20¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢16Æü¤Ï¹â¹»À¸7¿Í¤ÈÀìÌç³Ø¹»À¸1¿Í¤¬É®µ»î¸³¤äºîÊ¸¡¢ÌÌÀÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯½Õ¤Î¹â¹»À¸¤ÎºÎÍÑ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê4¿Í¾¯¤Ê¤¤8¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎºÎÍÑ¿ô¤âÌÜÉ¸¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤¢¤ê¡¢µá¿Í¿ô¤è¤êÆ¯¤¼ê¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼¯»ùÅç¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë À¾Á°¿¿µ¹ÉôÄ¹)¡Ö¸©³°¤Ë¤¤¤ë³ØÀ¸¤äÀ¸ÅÌ¤¬¼¯»ùÅç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¶Ð¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ºÎÍÑÏÈ¤Î20¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤ÇºÎÍÑ»î¸³¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅçÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½ÕÂ´¶È¤·¤¿¹â¹»À¸¤ÎÆâÄêÎ¨¤Ï99.5%¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¸©Æâ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿³ä¹ç¤Ï55.7%¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
