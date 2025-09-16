¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê¥Ý¥ó¥É±ß¡Ë¡áÅ¾´¹Àþ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤«
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦¤â¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´Ë¤ä¤«¤Ë¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤ÎÅ¾´¹Àþ¤Ê¤É¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢9·î15Æü¤Î¹âÃÍ200.75¤¬ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤òÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢202±ß¤ÎÀáÌÜ¡¢203±ß¤ÎÀáÌÜ¤Ê¤É¤ò»î¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢²¼Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ð½àÀþ¤Î199.31¡¢9·î9Æü¤Î°ÂÃÍ198.80¡¢8·î29Æü¤Î°ÂÃÍ197.95¤Ê¤É¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
MINKABU PRESS
