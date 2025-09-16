参政党の神谷宗幣代表が１３日、金子恵美氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ヒトトナリよろしいですか？」に登場。高校１年の時に出場した「高校生クイズ」でまさに“炎上”した爆笑エピソードを披露した。

神谷代表は県立若狭高１年の時に、友人に誘われて高校生クイズに出場。「あれよあれよと優勝して福井県代表になった」という。

そしていざ、東京での本戦の日。福井県内で電車が止まってしまったといい、東京に行けなくなってしまう。そこで神谷代表は「テレビ局に電話をして、こういう事情で３人行けない。なのでタクシーで米原まで行っていいですか？タクシー代出してもらえるなら米原までいきますけどって言ったら、来てもらわないと困るから１人でも来て下さいと」と、テレビ局にタクシー代を交渉し、米原まで行き、東海道新幹線で東京に１人でやってきたという。

チームメートには「自宅に電話して『私は先に行くから後で来い』と」と伝え、まずは１人で東京へ。ライバルたちは３人チームの中、神谷代表は１人で１回戦に臨んだ。「しかも１回戦が料理対決。制限時間内で料理を作れと。クイズじゃない」というイレギュラーな内容。「みんなは３人でぼくは１人。それで負けたから不本意で」と悔しそうに振り返った。

何を作ったのか？と金子氏に聞かれ、「ハンバーグだった。家でやっていたので作れたが、（フライパンに）油を入れすぎて炎上して燃えちゃった」とまさかの“大炎上”。しかも当時の司会が福沢朗アナで「福澤アナが『ファイアー！』って」とすかさずツッコみ、全国に放送。金子氏も「そんなおいしい話が？エピソードがすごすぎる」と爆笑だ。

ホテルのシェフが高校生の料理をチェックし、点数が入る方式だったといい、「１人だったから２品しか作れなくて１回戦落ち」「クイズはその後で、その頃に２人が来て。クイズは１人でもできるけど、料理は…」と笑って振り返っていた。