「陸上・世界選手権」（１６日、国立競技場）

１５日に行われた男子３０００メートル障害で８位に入り、２大会連続入賞を果たした三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝がメダル争いを繰り広げた中、最後の直線で他の選手と接触して失速したシーンについて波紋が広がっている。

直線で最後の障害を越えたところでケニアの１７歳、セレムと接触。三浦がバランスを崩して失速し、セレムはそのまま追い上げて銅メダルを獲得した。三浦自身は「メダルを取る自信はあったんですけど、最後の惜しいところで期待に応えることができなくてくやしい。残り数十メートルだったので見えてたので、届くかなと思ったんですけど、思うようにはいかなかった」と言い訳しなかったが、ＳＮＳで拡散されている動画では腕が絡むようにみえる場面もあり、日本のＳＮＳ上では「明らかに妨害」、「腕を引っ張ってるようにみえる」などの声があがり、物議を呼んだ。

セレムのＳＮＳやセレムの活躍を伝えたオリンピック公式Ｘの投稿などには「銅メダルを返せ」、「失格」、「セレムはただの空手選手」などの中傷コメントが寄せられている事態となっている。