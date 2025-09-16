±Û¸¶³Ø±àÉûÍý»öÄ¹¤òºÆÂáÊá¡¡3²¯5ÀéËü±ßÂ»³²Í¿¤¨¤¿µ¿¤¤
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÌ¾¸Å²°°ªÂç¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í±Û¸¶³Ø±à¤¬¼ý±×»ö¶È¤È¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÀßÈ÷¹ØÆþ¤Ê¤É¤ËÍí¤ß¡¢·ÀÌó³Û¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ³Ø±à¤Ë·×Ìó3²¯5ÀéËü±ß¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï16Æü¡¢ÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤Ç³Ø±àÉûÍý»öÄ¹±Û¸¶ÍÎÆóÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¡áÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£³Ø±à¤ÏÆ±Æü¡¢±Û¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤òÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Î¹ØÆþ¤ò½ä¤ê¡¢6²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÍø±×Ê¬¤Î·×Ìó2²¯8200Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤·¤¿·×11²¯5400Ëü±ß¤Ç¶È¼Ô¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¤Î»ÜÀß²þ½¤¹©»ö¤Ç¡¢Ìó7200Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤·¤¿1²¯4300Ëü±ß¤ÇÊÌ¤Î¶È¼Ô¤È·ÀÌó¤µ¤»¡¢Â»³²¤òÍ¿¤¨¤¿µ¿¤¤¡£