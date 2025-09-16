Åìµþ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ÇÆæ²ò¤¥é¥ê¡¼¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÇÆæ²ò¤¤ò¡× Åìµþ¥á¥È¥í¤Ç½ä¤ë¥¢¡¼¥È¤ÊËÁ¸±¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¡ª 9/28¤Þ¤Ç
¤³¤Î²Æ¤«¤é½©¡¢¥¢¡¼¥È´Õ¾Þ¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊËÁ¸±¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ªÅìµþ¥á¥È¥í¤ÈÅÔÆâ8¤Ä¤Î¹ñÎ©¡¦ÅÔÎ©¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÇÆæ²ò¤¤ò ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥é¥ê¡¼2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î6Æü(¿å)¤«¤é9·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢ÁÄÊì¤¬»Ä¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ò¼é¤ë8¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò½¸¤á¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍê¤ê¤Ë¡¢Ì¾²è¤äÄ¦¹ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Ò¥ó¥È¤«¤éÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ææ²ò¤¥é¥ê¡¼¤Î»²²ÃÊýË¡¤«¤é¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë8¤Ä¤ÎÈþ½Ñ´Û¡¢¤ªÆÀ¤Ë½ä¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ËÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ò¼é¤ë8¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò½¸¤á¤è¡×
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÇÆæ²ò¤¤ò ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥é¥ê¡¼2025¡×¤Ï¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌÈñ¡¦ÄÌ¿®Èñ¤ª¤è¤Ó³Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î´ÑÍ÷ÎÁ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥é¥ê¡¼2025 »²²ÃÊýË¡
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³Æ±Ø¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÂÐ¾Ý¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ä±Ø¤ò½ä¤ê¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÁÄÊì¤¬»Ä¤·¤¿ËÜ¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ò¼é¤ë8¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò½¸¤á¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢8¤Ä¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Åìµþ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¢¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê9·î1Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇµÙ´Û¡Ë¤Î8´Û¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï½µËö¤òÃæ¿´¤ËÌë´Ö³«´Û¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌÎÁ¶â¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í24»þ´Ö·ô¡×¤ä¡Ö¥á¥È¥í¡õ¤°¤ë¤Ã¤È¥Ñ¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Î³ä°úÅù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥é¥ê¡¼2025¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥é¥ê¡¼2025 ¾¦ÉÊ
4´Û¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£8´Û¤¹¤Ù¤Æ¤ò½ä¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÊÉ»æ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç100¿Í¤ËÅ¸Í÷²ñ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä³ÆÈþ½Ñ´Û¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¡ÊÁ´£¸´Û¥¯¥ê¥¢¡Ë
A¾Þ¡§¹ñÎ©Èþ½Ñ´ÛÅ¸Í÷²ñ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È 30ÁÈ60Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§ÅÔÎ©Èþ½Ñ´ÛÅ¸Í÷²ñ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È 30ÁÈ60Ì¾ÍÍ
C¾Þ¡§¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¥°¥Ã¥º¡ÜÅìµþ¥á¥È¥í¥°¥Ã¥º 20Ì¾ÍÍ
D¾Þ¡§ÅÔÎ©Èþ½Ñ´Û¥°¥Ã¥º¡ÜÅìµþ¥á¥È¥í¥°¥Ã¥º 20Ì¾ÍÍ
¤ß·Ý½Ñ¤Î½©¡¢ÃÎÅª¤ÊËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦
¥¢¡¼¥È¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ææ²ò¤½é¿´¼Ô¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥é¥ê¡¼2025¡×¡£ÉáÃÊ¤ÏÀÅ¤«¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤¬¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ÎËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µËö¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤È¤·¤ÆÌë´Ö³«´Û¤¹¤ë´Û¤â¤¢¤ê¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£9·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ¤Î½©¡¢¤½¤·¤ÆÆæ²ò¤¤Î½©¤ò¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¾è¤Ã¤ÆËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡¦ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ¡Ë
