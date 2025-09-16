BMSGに所属するソロアーティスト、グループアーティストからなるBMSG ALLSTARSが、メンバー全員で制作した新曲「GRAND CHAMP」のMVが公開された。

本楽曲は、9月27日、28日に東京 お台場の特設開場で開催される『BMSG FES’25』のテーマソングとして、BMSG ALLSTARS全員で制作したもの。MVは、これまで常識とされてきた概念と権威を象徴する巨大なオブジェがそびえ立つ議事堂に、常識、概念を打ち破るためにメンバーが潜入し、新たな時代を築いていくという挑戦者のアティテュードを描いた力強い作品となっている。

大きく3つのシチュエーションが設けられた空間で激しく展開していくマイクリレーに合わせてシーンが展開し、メンバー全員が集結した巨大オブジェがそびえ立つ屋上シーンでは、VFXを使用したスケール感のある映像に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）