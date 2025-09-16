長崎DFエドゥアルドが全治約12週の負傷…チームはJ1自動昇格圏に浮上「全⼒でサポートしていきます!」
[故障者情報]
V・ファーレン長崎は16日、DFエドゥアルドが左⼤腿⼆頭筋長頭⾁離れで全治約12週と診断されたことを発表した。
エドゥアルドは今季のJ2で12試合1得点を記録している。チームは前節の結果でJ1自動昇格圏の2位に浮上し、首位の水戸ホーリーホックとは同勝ち点。エドゥアルドはクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ファン・サポーターの皆さん、こんにちは。先日、トレーニング中に筋⾁を負傷してしまいました。できる限り早く、ピッチに戻ってプレーができるように最善を尽くしてリハビリに励んでいます。そして今は、チームとしてJ1昇格という⽬標に集中する必要があります。⼀時的に、離脱しますがチームを全⼒でサポートしていきます!⼀緒にこれからも頑張っていきましょう!」
V・ファーレン長崎は16日、DFエドゥアルドが左⼤腿⼆頭筋長頭⾁離れで全治約12週と診断されたことを発表した。
エドゥアルドは今季のJ2で12試合1得点を記録している。チームは前節の結果でJ1自動昇格圏の2位に浮上し、首位の水戸ホーリーホックとは同勝ち点。エドゥアルドはクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ファン・サポーターの皆さん、こんにちは。先日、トレーニング中に筋⾁を負傷してしまいました。できる限り早く、ピッチに戻ってプレーができるように最善を尽くしてリハビリに励んでいます。そして今は、チームとしてJ1昇格という⽬標に集中する必要があります。⼀時的に、離脱しますがチームを全⼒でサポートしていきます!⼀緒にこれからも頑張っていきましょう!」