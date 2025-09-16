横浜FCがDF鈴木準弥の交通事故を報告「心よりお詫び申し上げます」
横浜FCは16日、DF鈴木準弥の運転する普通乗用車と別の車両が接触する事故が発生したと発表した。
交通事故が起きたのは11日の8時頃で、場所は横浜市旭区の店舗の駐車場。クラブは経緯について公式サイトで「鈴木選手の乗用車が縦列駐車の状態から出発する際に後進。後ろに停車している車に気付かず自動ブレーキが作動。後ろに停車している車の前方ナンバープレートと鈴木選手の乗用車の後部ナンバープレートが接触」と説明している。警察への事故の届け出や現場検証などは、すでに完了しているという。
クラブは「今回の件につきまして、お相手の方とご家族には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」とコメント。「再発防止に向け選手・スタッフへの注意喚起をするとともに、交通安全を徹底いたします」とした。
