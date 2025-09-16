[PTS]¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¡¡15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤Î¾å¾º1267ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî1667ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡9·î16Æü¤ÎPTS¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê08:20～16:30¡Ë¤¬½ªÎ»¡£Åì¾Ú¤Î¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¤¿15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤ËÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï2990ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï1267ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï1667ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï225ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬89ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï132ÌÃÊÁ¤ÈÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï110±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î16Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <1757>¡¡ÁÏ·ú¥¨ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.3¡¡¡¡+0.3¡Ê +15.0%¡Ë
2°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1747¡¡+211.5¡Ê +13.8%¡Ë
3°Ì <2146>¡¡£Õ£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2992¡¡¡¡+229¡Ê¡¡+8.3%¡Ë
4°Ì <3323>¡¡¥ì¥«¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡121.9¡¡¡¡+8.9¡Ê¡¡+7.9%¡Ë
5°Ì <7034>¡¡¥×¥í¥ì¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡820¡¡¡¡ +42¡Ê¡¡+5.4%¡Ë
6°Ì <5582>¡¡¥°¥ê¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2790¡¡¡¡ +96¡Ê¡¡+3.6%¡Ë
7°Ì <4491>¡¡£Ã¥Þ¥Íー¥¸¡¡¡¡¡¡ 3059.5¡¡+104.5¡Ê¡¡+3.5%¡Ë
8°Ì <6836>¡¡¤×¤é¤Ã¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1290¡¡¡¡ +44¡Ê¡¡+3.5%¡Ë
9°Ì <2315>¡¡£Ã£Á£É£Ã£Á£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡130¡¡¡¡¡¡+4¡Ê¡¡+3.2%¡Ë
10°Ì <2391>¡¡¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ 1298¡¡¡¡ +35¡Ê¡¡+2.8%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡75700¡¡-14600¡Ê -16.2%¡Ë
2°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.3¡¡¡¡-0.7¡Ê¡¡-7.0%¡Ë
3°Ì <3565>¡¡¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 1682¡¡¡¡-118¡Ê¡¡-6.6%¡Ë
4°Ì <2678>¡¡¥¢¥¹¥¯¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ 1500.3¡¡ -91.7¡Ê¡¡-5.8%¡Ë
5°Ì <4666>¡¡¥Ñー¥¯£²£´¡¡¡¡¡¡¡¡ 2075¡¡ -90.0¡Ê¡¡-4.2%¡Ë
6°Ì <3415>¡¡£Ô－£Â£Á£Ó£Å¡¡¡¡¡¡¡¡536¡¡¡¡ -23¡Ê¡¡-4.1%¡Ë
7°Ì <7578>¡¡¥Ë¥Á¥ê¥ç¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡137.8¡¡¡¡-5.2¡Ê¡¡-3.6%¡Ë
8°Ì <6659>¡¡¥á¥Ç¥£¥¢£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡ 62.1¡¡¡¡-1.9¡Ê¡¡-3.0%¡Ë
9°Ì <4586>¡¡¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡100.2¡¡¡¡-2.8¡Ê¡¡-2.7%¡Ë
10°Ì <9082>¡¡ÂçÏÂ¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1511.6¡¡ -37.4¡Ê¡¡-2.4%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1747¡¡+211.5¡Ê +13.8%¡Ë
2°Ì <3086>¡¡£Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¡¡¡¡¡ 2500.5¡¡ +13.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
3°Ì <4704>¡¡¥È¥ì¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡ 8341.1¡¡ +41.1¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
4°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡14199.5¡¡ +69.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <6723>¡¡¥ë¥Í¥µ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1785.4¡¡¡¡+7.9¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
6°Ì <5631>¡¡ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8731.1¡¡ +38.1¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
7°Ì <4543>¡¡¥Æ¥ë¥â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2529.4¡¡¡¡+8.9¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <4689>¡¡¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡496.1¡¡¡¡+1.6¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
9°Ì <7974>¡¡Ç¤Å·Æ²¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13819.5¡¡ +44.5¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
10°Ì <4506>¡¡½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡ 1699.1¡¡¡¡+5.1¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4063>¡¡¿®±Û²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4455¡¡¡¡ -82¡Ê¡¡-1.8%¡Ë
2°Ì <6762>¡¡£Ô£Ä£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1995¡¡ -26.5¡Ê¡¡-1.3%¡Ë
3°Ì <8601>¡¡ÂçÏÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1205¡¡ -15.0¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
4°Ì <7762>¡¡¥·¥Á¥º¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 1039.1¡¡¡¡-5.9¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
5°Ì <3092>¡¡£Ú£Ï£Ú£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1434.9¡¡¡¡-7.1¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
6°Ì <4755>¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡970¡¡¡¡-4.3¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
7°Ì <5101>¡¡ÉÍ¥´¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5934.1¡¡ -25.9¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
8°Ì <5706>¡¡»°°æ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10661¡¡¡¡ -44¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
9°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 3970¡¡¡¡ -16¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
10°Ì <2801>¡¡¥¥Ã¥³¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 1299¡¡¡¡-5.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î16Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <1757>¡¡ÁÏ·ú¥¨ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.3¡¡¡¡+0.3¡Ê +15.0%¡Ë
2°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1747¡¡+211.5¡Ê +13.8%¡Ë
3°Ì <2146>¡¡£Õ£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2992¡¡¡¡+229¡Ê¡¡+8.3%¡Ë
4°Ì <3323>¡¡¥ì¥«¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡121.9¡¡¡¡+8.9¡Ê¡¡+7.9%¡Ë
5°Ì <7034>¡¡¥×¥í¥ì¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡820¡¡¡¡ +42¡Ê¡¡+5.4%¡Ë
6°Ì <5582>¡¡¥°¥ê¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2790¡¡¡¡ +96¡Ê¡¡+3.6%¡Ë
7°Ì <4491>¡¡£Ã¥Þ¥Íー¥¸¡¡¡¡¡¡ 3059.5¡¡+104.5¡Ê¡¡+3.5%¡Ë
8°Ì <6836>¡¡¤×¤é¤Ã¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1290¡¡¡¡ +44¡Ê¡¡+3.5%¡Ë
9°Ì <2315>¡¡£Ã£Á£É£Ã£Á£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡130¡¡¡¡¡¡+4¡Ê¡¡+3.2%¡Ë
10°Ì <2391>¡¡¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ 1298¡¡¡¡ +35¡Ê¡¡+2.8%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡75700¡¡-14600¡Ê -16.2%¡Ë
2°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.3¡¡¡¡-0.7¡Ê¡¡-7.0%¡Ë
3°Ì <3565>¡¡¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 1682¡¡¡¡-118¡Ê¡¡-6.6%¡Ë
4°Ì <2678>¡¡¥¢¥¹¥¯¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ 1500.3¡¡ -91.7¡Ê¡¡-5.8%¡Ë
5°Ì <4666>¡¡¥Ñー¥¯£²£´¡¡¡¡¡¡¡¡ 2075¡¡ -90.0¡Ê¡¡-4.2%¡Ë
6°Ì <3415>¡¡£Ô－£Â£Á£Ó£Å¡¡¡¡¡¡¡¡536¡¡¡¡ -23¡Ê¡¡-4.1%¡Ë
7°Ì <7578>¡¡¥Ë¥Á¥ê¥ç¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡137.8¡¡¡¡-5.2¡Ê¡¡-3.6%¡Ë
8°Ì <6659>¡¡¥á¥Ç¥£¥¢£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡ 62.1¡¡¡¡-1.9¡Ê¡¡-3.0%¡Ë
9°Ì <4586>¡¡¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡100.2¡¡¡¡-2.8¡Ê¡¡-2.7%¡Ë
10°Ì <9082>¡¡ÂçÏÂ¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1511.6¡¡ -37.4¡Ê¡¡-2.4%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1747¡¡+211.5¡Ê +13.8%¡Ë
2°Ì <3086>¡¡£Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¡¡¡¡¡ 2500.5¡¡ +13.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
3°Ì <4704>¡¡¥È¥ì¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡ 8341.1¡¡ +41.1¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
4°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡14199.5¡¡ +69.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <6723>¡¡¥ë¥Í¥µ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1785.4¡¡¡¡+7.9¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
6°Ì <5631>¡¡ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8731.1¡¡ +38.1¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
7°Ì <4543>¡¡¥Æ¥ë¥â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2529.4¡¡¡¡+8.9¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <4689>¡¡¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡496.1¡¡¡¡+1.6¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
9°Ì <7974>¡¡Ç¤Å·Æ²¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13819.5¡¡ +44.5¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
10°Ì <4506>¡¡½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡ 1699.1¡¡¡¡+5.1¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4063>¡¡¿®±Û²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4455¡¡¡¡ -82¡Ê¡¡-1.8%¡Ë
2°Ì <6762>¡¡£Ô£Ä£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1995¡¡ -26.5¡Ê¡¡-1.3%¡Ë
3°Ì <8601>¡¡ÂçÏÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1205¡¡ -15.0¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
4°Ì <7762>¡¡¥·¥Á¥º¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 1039.1¡¡¡¡-5.9¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
5°Ì <3092>¡¡£Ú£Ï£Ú£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1434.9¡¡¡¡-7.1¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
6°Ì <4755>¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡970¡¡¡¡-4.3¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
7°Ì <5101>¡¡ÉÍ¥´¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5934.1¡¡ -25.9¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
8°Ì <5706>¡¡»°°æ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10661¡¡¡¡ -44¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
9°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 3970¡¡¡¡ -16¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
10°Ì <2801>¡¡¥¥Ã¥³¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 1299¡¡¡¡-5.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹