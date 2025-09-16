ÃæÀî°ÂÆà¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Î»Ïµå¼°¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¡×Åêµå´üÂÔ¤â¡Ä¡È¤Ø¤½½Ð¤·¡É ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä±þ±ç»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×
¡¡9·î14Æü¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ô9·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡Ê18:00»î¹ç³«»Ï¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Õ¤Î¹ðÃÎ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¥×¥íÌîµå¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤â¡¢µå¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï9·î10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò±þ±ç¤·¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ô¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë´ÑÀï¤Ø¡ª9·î¤Î¾¡Íø¸å¤ËÄ°¤¯September¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡¡º£²ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¤Ã¡Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ø¤½¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»Ïµå¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ô9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÅêµåÎý½¬Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ô¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ
¡Ô¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É±þ±ç¤È´üÂÔ¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Öº£²ó¤Î»Ïµå¼°¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÆ±¤¸ºßµþµåÃÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥Û¡¼¥à¤È¤¹¤ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀèÆü¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤ÏÃæÀî¤µ¤ó¤ÎÁêÅö¤Ê¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°¦¡Ù¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹ðÃÎ¤ò¸«¤¿¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏX¤Ë
¡Ôµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ë¿ÀµÜ¤ÎÂÐµð¿ÍÀï¤Ç»Ïµå¼°¤¹¤ë¤Î¤«¡Õ
¡Ô¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢G¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃå¤Æ¤¤¤¿µ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡ØÅ¨ÃÏ¡Ù¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ëÃæÀî¤Ë¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×¤òÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÃæÀî¤Î¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¡×Åêµå°Ê³°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£